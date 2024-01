Zangrillo, Dragusin via? Genoa non ha necessità di vendere

"Siamo una grande società e come tale ci stiamo comportando. Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, che grazie a questa società ha saputo esprimersi ad alti livelli. La nostra società non verrà presa per il collo da nessuno, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente". Così il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio dell'anticipo di campionato fra la squadra ligure e il Bologna.

Una battuta anche sulla questione Irpef e le voci su un rischio di penalizzazione. "Il gioco del calcio in Italia ha una serie di organismi istituzionali che sovrintendono - le parole di Zangrillo -. Fra questi ce n'è uno con cui dialoghiamo costantemente come la Covisoc, in questo caso è stata coinvolta anche la Procura Federale. Io in prima persona ho incontrato il presidente della Procura e ho spiegato in modo tranquillo e trasparente la situazione che si era venuta a creare. Oggi ho fatto un appello al silenzio perché penso sia doveroso che questi contesti si lasci lavorare le istituzioni. Le voci recenti che ho letto sono sciocche".



