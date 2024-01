Presepe vivente nella cattedrale di San Lorenzo a Genova

La cattedrale di San Lorenzo a Genova è stata affollata per assistere alla rappresentazione del presepe vivente composto da 50 figuranti ispirati alle statuine presepiali del Maragliano.

Un'iniziativa organizzata dall'assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova, era presente l'assessore Paola Bordilli, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Genova. La rappresentazione ha visto il saluto dell'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, che ha voluto ringraziare personalmente ogni singolo personaggio presente, elogiando la passione e l'attenzione per la festa dell'epifania. Una festa, ha dichiarato parlando ai fedeli all'interno della cattedrale, che è "la manifestazione di Gesù ai Re Magi e dunque la manifestazione di Cristo ai popoli di tutto il mondo".

Il presepe vivente ha aperto così la serie di appuntamenti per l'Epifania che proseguiranno domani con la Befana che si calerà dall'alto di piazza Matteotti. Un evento che partirà alle 15 sulle note della Banda di Rivarolo.



