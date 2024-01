Genoa: Thorsby non recupera, out contro il Bologna

Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermato Thorsby alla vigilia della gara con il Bologna. Il norvegese non è partito con i compagni che dopo la seduta di questo pomeriggio hanno raggiunto il capoluogo emiliano in vista dell'anticipo di domani sera.

In crescita invece le condizioni di Retegui e Messias con l'argentino che potrebbe ritrovare la maglia da titolare dopo essere subentrato contro l'Inter.

Nella rifinitura di domani il tecnico scioglierà poi gli ultimi dubbi in particolare per alcuni elementi reduci da sindrome influenzale che potrebbero non rientrare tra i convocati e rimanere a riposo. Convocati che saranno comunicati solo al termine della sessione di risveglio neuromuscolare direttamente nel ritiro emiliano.



