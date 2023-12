Edifici in ex area Dufour a Genova primi con certificato Leed

È l'intervento di "Riqualificazione dell'area ex Dufour" di Genova Cornigliano il primo edificio pubblico che ha ottenuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) in Liguria, uno dei protocolli più sfidanti a livello internazionale, rilasciato da un ente statunitense per gli edifici green. La certificazione, consegnata nella sede di Sviluppo Genova da una delegazione di Rina Prime Value Services, che ha seguito l'iter presso l'ente americano, premia un progetto, finanziato da Società per Cornigliano, che ha permesso l'ampliamento e la riorganizzazione degli spazi interni delle strutture esistenti all'interno dell'area denominata "ex Dufour", in uso ad alcune associazioni concessionarie del Comune di Genova per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e per il tempo libero. Oltre al raggiungimento del prestigioso riconoscimento l'edificio è inoltre stato progettato e realizzato per raggiungere il livello prestazionale Nzeb (Near Zero Energy Building) e l'Attestato di Prestazione Energetica di classe A4.



