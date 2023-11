Css-Drafinsub, nasce gruppo servizi subacquei da 65 milioni

Company Services Swiss SA (Css), azienda svizzera leader nei rivestimenti per le giunture dei gasdotti subacquei e l'installazione e manutenzione delle strutture offshore, e Drafinsub, azienda di Genova specializzata nei lavori subacquei in basso e alto fondale per i settori on e offshore, hanno avviato un processo di fusione che darà vita ad un polo sinergico nei servizi integrati per le infrastrutture e i gasdotti subacquei con un volume d'affari complessivo di 65 milioni. E' stata così costituita una nuova holding, denominata Css Drafinsub Holding sa, con sede a Chiasso e basi operative in Italia, a Genova, Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) e in Sicilia, Malesia, Emirati Arabi Uniti e Messico. Presidente della società sarà Fabio Valentini, oggi ad della Css sa, ad Gianluca Passeri, oggi ad di Drafinsub, e dg Walter D'Aniello. "Questa integrazione proietta in una dimensione internazionale i servizi subsea di Css e Drafinsub, che possono coprire l'intera filiera dei servizi sottomarini in aree portuali e nei bacini delle dighe oltre che offshore - spiega Valentini - La fusione ci mette nella condizione di presidiare al meglio le aree chiave del Mediterraneo, i mari del Nord, Baltico, Medio Oriente e Africa Occidentale in un mercato in espansione che vale circa 1 miliardo di dollari a livello mondiale. Il nostro obiettivo è raggiungere i 100 milioni di fatturato nell'arco dei prossimi 3-5 anni, crescendo per linee interne e guardando a possibili ulteriori acquisizioni nel settore". La fusione tra Drafinsub e Css crea uno dei principali player europei. Css sa controlla Css Subsea, 45 milioni di fatturato e 80 dipendenti, che nel solo ultimo anno ha portato a termine le ispezioni sulle condotte e l'installazione di protezioni per i cavi Prysmian, l'installazione delle strutture per l'espansione del campo di estrazione del gas Cassiopea (Enimed Sicilia-Saipem/Eni) e le attività di scavo sottomarino per la protezione dei collegamenti fino a 660 metri di profondità. Drafinsub, 15 milioni di fatturato per 50 dipendenti, offre invece servizi subacquei integrati in porti e dighe e si è occupata, tra le altre cose, della messa in sicurezza della diga di Mosul, in Iraq.



