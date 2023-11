Genova 'capitale' dei sommelier con la convention dell'Ais

Genova diventa la capitale dei sommelier italiani ospitando, dal 24 al 26 novembre la 55/ma convention nazionale dell'Ais, l'Associazione italiana sommelier. L'evento è organizzato con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio e Comune di Genova oltre che della Commissione europea, del ministero del Turismo e di UniGe.

L'appuntamento biennale dell'Ais avrà format rinnovato: il congresso, infatti, quest'anno si trasforma in una convention aperta al pubblico, con dibattiti, itinerari e iniziative legate al tema del "Paesaggio", il fil rouge della nuova edizione. Ai consueti appuntamenti istituzionali, come la riunione del consiglio nazionale e l'assemblea dei soci, si alterneranno degustazioni, visite alla città, iniziative didattiche e culturali dedicate al pubblico di appassionati. "Il congresso nazionale di Ais è il nostro appuntamento più importante - ha detto il presidente Ais Sandro Camilli - Quest'anno abbiamo deciso di estenderlo agli appassionati del settore enogastronomico e trasformarlo in una Convention aperta a tutti.

Il tema centrale del Paesaggio legherà tutti gli eventi e durante la convention lo esploreremo con una tavola rotonda, una mostra fotografica, l'istallazione di opere scultoree realizzate appositamente e attraverso un tour ai Palazzi dei Rolli, interpretato dalla storica dell'arte Federica Spadotto". La giornata del 24 novembre è dedicata agli addetti ai lavori e alle scuole, con la riunione del consiglio nazionale e l'incontro dedicato agli studenti dal titolo "Il bere consapevole". Il 25, dopo l'Assemblea dei soci, tavola rotonda 'Paesaggio e cambiamenti climatici' in programma alle 11 a Palazzo Ducale alla quale prendono parte l'esploratore Alex Bellini, il climatologo Luca Mercalli e lo scrittore Antonio Perazzi. Sempre sabato è in programma la visita ai Palazzi dei Rolli in chiave enogastronomica, in cui il pubblico può visitare le dimore storiche genovesi attraverso il fil rouge del "paesaggio" e assaggiare in anteprima 22 tra le Gemme di Vitae, contenute nella Guida Vitae 2024. Nell'ultima giornata è prevista la finale pubblica del miglior sommelier d'Italia - premio Trentodoc a bordo di Msc World Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA