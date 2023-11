Genova si candida a ospitare le Olimpiadi di scacchi nel 2028

Genova si candida a ospitare le Olimpiadi degli scacchi nel 2028: lo ha deliberato la giunta comunale dopo che la Federazione scacchistica italiana ha confermato di ritenere la città della Lanterna "il luogo più idoneo per ospitare l'evento in Italia a fronte delle sue caratteristiche e della sua storia". Così si legge nella lettera della federazione pubblicata in uno stralcio della delibera.

Oggi scade il termine per la presentazione delle candidature, se Genova dovesse vedersi assegnata la manifestazione sarebbe la seconda città italiana a ospitare la prestigiosa competizione dopo l'edizione del 2006 a Torino.

Le prime Olimpiadi di scacchi si sono tenute nel 1927 e si svolgono con cadenza biennale. Secondo la Giunta guidata dal sindaco Marco Bucci sarebbero "un'opportunità di crescita per la città ed il suo tessuto sociale, ma anche per il tessuto economico, aprendo di fatto le porte ad un cospicuo numero di turisti".

A ogni edizione della durata di circa 15 giorni partecipano migliaia di giocatori e appassionati provenienti da tutto il mondo, al momento non vengono fornite informazioni su quelli che sarebbero i costi legati all'organizzazione. Le Olimpiadi degli scacchi 2024 si svolgeranno a Budapest.



