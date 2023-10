Tecnologia, nasce il consorzio Genova data internet exchange

È nato il 'Genova data internet exchange', un consorzio pubblico-privato per lo sviluppo tecnologico costituito dal Comune di Genova, le società Fastweb, BBBell, Liguria Digitale, Retelit, Rocket Way e dal Torino-Piemonte internet exchange.

Il progetto è stato presentato a Palazzo Tursi a seguito dell'approdo dei cavi internazionali sottomarini per telecomunicazioni a Genova in un evento organizzato in collaborazione con l'associazione Genova Smart City e con il patrocinio del Comune di Genova. L'obiettivo è creare nuove opportunità di sviluppo hi-tech e sinergie per cittadini, imprese e stakeholders del territorio.

"Dopo l'approdo dei cavi sottomarini internazionali di telecomunicazioni e la messa in campo di un internet exchange point prevediamo che questa infrastruttura attiri in primo luogo a Genova gli operatori di telecomunicazioni che hanno già investito sul territorio in loro punti di presenza di fibra ottica - spiega l'assessore comunale allo Sviluppo economico Mario Mascia - Siamo orgogliosi di presentare le opportunità di sviluppo economico e sociale per la città di Genova e per la Liguria rappresentate dal Consorzio Ge-Dix".

"Genova Smart city è una associazione nata nel 2010 - ricorda l'assessore comunale alla Smart City Matteo Campora -, su cui vogliamo puntare sempre di più, perché attraverso un processo inclusivo di network tra imprese promuove e persegue un'alta qualità della vita, attraverso lo sviluppo sostenibile, basato su innovazione e tecnologia. Un luogo dove il pubblico, le imprese e le università si possono incontrare per portare avanti importanti progetti. Oggi abbiamo più di 50 associati e vogliamo spingerci ancora oltre, perché abbiamo visto che possono nascere grandi idee".



