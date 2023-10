Spruzzano spray urticante in classe, 20 studenti in ospedale

Due piani dell'Istituto Rosselli in via Giotto evacuati e una ventina di studenti in ospedale per uno scherzo fatto in classe. Un paio di studenti avrebbero infatti spruzzato dello spray al peperoncino scatenando il panico oltre che irritazione agli occhi degli altri compagni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allontanato i professori e gli studenti per i controlli, e anche diverse ambulanze inviate dal 118 e la polizia. Nessuno degli studenti è grave.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA