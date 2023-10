Scade contratto porti, Filt-Cgil chiede aumenti del 18%

"Abbiamo degli obiettivi precisi: chiediamo un aumento del trattamento economico complessivo nella misura del 18% per far recuperare alle lavoratrici e ai lavoratori portuali il potere d'acquisto che è stato fortemente eroso in questi anni dall'inflazione e in più abbiamo l'obiettivo di fare un discorso, ottenendo risultati concreti, anche sul tema della sicurezza". Amedeo d'Alessio, segretario nazionale della Filt-Cgil, sintetizza così i temi principali della piattaforma presentata dai sindacati in vista dell'avvio del confronto sul contratto nazionale dei lavoratori portuali che scadrà a fine anno.



