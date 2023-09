Coronavirus, per Gimbe in una settimana da 6000 a 31mila positivi

La Fondazione Gimbe annuncia che l'infezione da coronavirus "corre di nuovo e colpisce fragili e over 80". In quattro settimane, spiega in un report diffuso oggi, "i contagi salgono da 5.889 a 30.777 e i ricoveri in area medica sono più che triplicati", passando da 697 a 2.378.

Secondo Gimbe sarebbe "necessario avviare subito la campagna vaccinale per prevenire il sovraccarico delle strutture sanitarie". Perchè "il vero rischio - aggiunge in una nota - è la tenuta della sanità pubblica, oggi profondamente indebolita".





