Droni sul carcere di Genova, sindacato chiede inibitori segnale

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Alcuni droni sono stati avvistati sul carcere genovese di Marassi. Lo scrive in una nota Fabio Pagani (UilPa). E' successo nella notte tra sabato e domenica, dopo che la direzione della casa circondariale aveva fatto alzare la rete di protezione per evitare che dall'esterno venissero lanciati nel cortile droga e telefonini.

"Nulla può contro i droni la Polizia penitenziaria - scrive Pagani - visto che non è dotata di alcun dispositivo per individuarli e inibirne le frequenze che consentono il pilotaggio da remoto. Eppure le strumentazioni esistono, sono poco costose, portatili e di semplice e immediato posizionamento. Perché allora, non acquistarne un certo numero - conclude Pagani - e dislocarle presso quelli che possono essere gli obbiettivi più sensibili?". (ANSA).