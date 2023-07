Casinò Sanremo, 25 milioni incassi in 6 mesi, mai così dal 2012

(ANSA) - SANREMO, 01 LUG - Crescono gli incassi del Casinò di Sanremo, che negli ultimi sei mesi ha introitato 25,67 milioni di euro, pari al 38% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Era dal 2012 che la casa da gioco sanremese non registrava incassi così premianti. Soltanto a giugno sono stati incassati 4,1 milioni (+19,3%), di cui 2,9 milioni ottenuti ai giochi elettromeccanici. Salgono anche le vincite, che hanno toccato quota 820.267 euro. Sono stati elargiti 87 super jackpot di un valore superiore a 5 mila euro.

"Stiamo registrando numeri importanti sia come introiti sia come vincite erogate e presenze, che da inizio anno sfiorano quota centomila - spiegano Gian Carlo Ghinamo, ad e presidente di Casinò spa e i consiglieri di amministrazione Lucia Artusi ed Eugenio Nocita -. Molti visitatori hanno gremito le nostre sale seguendo i diversificati tornei di poker organizzati anche nel mese appena concluso. Il Wpt ha riscontrato quasi duemila player che con i loro accompagnatori hanno oltrepassato le quattromila presenze, ospitate nelle strutture ricettive della città".

(ANSA).