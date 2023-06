Palio del Golfo, un comitato scientifico per il Blue Festival

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 GIU - Un Comitato Scientifico per la realizzazione della seconda edizione del Blue Festival, la manifestazione che pone al centro il mondo del mare tra sviluppo, tradizione e sostenibilità che viene organizzata alla Spezia on occasione del Palio del Golfo. Il comitato lavorerà anche in vista della edizione numero 100 del Palio, prevista nel 2025. Questa mattina gli enti promotori, Comune della Spezia, Comitato delle Borgate del Palio del Golfo, Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale e Fondazione Carispezia, hanno firmato in Comune alla Spezia il protocollo che prevede di istituire il Comitato scientifico, composto da un referente individuato da ciascun sottoscrittore che si avvarrà della consulenza di personalità del mondo scientifico di comprovata e chiara fama nazionale e internazionale. A breve verrà reso noto il programma della seconda edizione del Blue Festival. La prima edizione si era posta l'obiettivo di far scoprire a un vasto pubblico, in particolar modo i più giovani, la parte blu del pianeta, raccontando esperienze, ricerche scientifiche, storie di esplorazioni, incontri con scrittori, giornalisti, sportivi e professionisti del mare. Sono stati realizzati laboratori esperienziali, escursioni, attività sportive, rappresentazioni musicali, allo scopo di sensibilizzazione alle tematiche dello sviluppo sostenibile delle attività della blue economy e della salvaguardia dell'ambiente marino. (ANSA).