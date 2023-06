Emergenza cinghiali a Diano Marina, sindaco firma ordinanza

(ANSA) - DIANO MARINA, 10 GIU - E' emergenza cinghiali nel centro di Diano Marina, località turistica e balneare della provincia di Imperia, a causa dei sempre più frequenti avvistamenti di ungulati nel centro abitato. Il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha firmato un'ordinanza che vieta di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici: "Tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade del Comune di Diano Marina - si legge nell'ordinanza - sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali". La necessità dell'ordinanza nasce dal fatto che: "La presenza ricorrente di tali animali selvatici costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone". Col provvedimento il sindaco incarica gli agenti del Nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale "di rimuovere gli esemplari di cinghiale usi a frequentare le aree urbane e suburbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose". Qualora fosse necessario a garantire la sicurezza e la incolumità pubblica, il sindaco non esclude la possibilità di circoscrivere determinate aree per lo svolgimento delle operazioni di rimozione "identificando le aree che dovranno essere temporaneamente interdette al transito di persone estranee". (ANSA).