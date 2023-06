Condannato a 10 anni in Inghilterra, arrestato a Savona

(ANSA) - SAVONA, 10 GIU - Ricercato in Inghilterra dopo una condanna a dieci anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di una escort, è stato arrestato a Savona dagli agenti della squadra mobile della Questura locale.

L'uomo, un 37enne di origine romena, è stato individuato in un albergo di Savona e dopo gli accertamenti, su di lui pendeva infatti un ordine di arresto da parte delle autorità del Regno Unito, è stato arrestato e condotto in carcere, visto il pericolo di fuga, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in previsione del procedimento di estradizione. (ANSA).