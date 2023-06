Riaperta Via dell'Amore, simbolo delle Cinque Terre

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Riaperta parte della Via dell'Amore, sentiero simbolo delle Cinque Terre chiuso dal 2012 a seguito del crollo di un costone di roccia in cui rimasero ferite quattro turiste straniere, di cui due in maniera grave. I lavori per la messa in sicurezza del primo tratto, lungo 170 metri con ingresso lato Riomaggiore, erano cominciati nel gennaio del 2021. "Un patrimonio della Liguria, dell'Italia e del mondo che viene recuperato - ha detto Giovanni Toti, commissario all'opera e governatore della Liguria -. È stato un lavoro complesso, che può rappresentare un modello".

Ottantamila metri quadrati di roccia pericolante rimossa, 8mila metri quadrati di rete d'acciaio ad alta resistenza installati sulla parete e 800 i metri quadrati di barriere paramassi sono stati necessari per riconsegnare alla collettività il primo tratto del percorso a strapiombo sul mare.

I materiali per la maggior parte trasportati con gli elicotteri, vista l'orografia impervia del territorio.

La Via dell'Amore sarà aperta dal 1 luglio su prenotazione per gruppi di 30 visitatori alla volta, al costo di 5 euro ad ingresso. La gestione è affidata a Costa Edutainment. L'apertura dell'intera tratta è prevista entro l'estate del 2024. (ANSA).