Comune Genova apre due nuovi bici box in Sestiere Maddalena

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Sono stati inaugurati stamani tra vico Boccanegra e vico Cannoni, nel Sestiere della Maddalena, due nuovi bici- box 'Casa della Bicicletta' per un totale di 24 posti bici a disposizione dei residenti. Si tratta del terzo cicloposteggio costruito in città dal Comune, dopo quello di Largo della Zecca e piazza dei Ferrari, a cui si è aggiunto anche il primo bike box del Matitone nato per i dipendenti comunali lo scorso 27 febbraio. Una iniziativa che è parte integrante del progetto Caruggi (Asse Operativo Mobilità e Accessibilità Intelligenti), per la rigenerazione del centro storico della città. I due nuovi cicloposteggi, realizzati nei locali confiscati alla mafia, saranno gestiti dalla cooperativa "Il Laboratorio scs" e potranno essere utilizzati esclusivamente dai residenti. Il servizio contribuirà a promuovere l'uso delle due ruote come mezzo di trasporto sostenibile. Il posto bici verrà assegnato dal gestore in base all'ordine di arrivo della richiesta e ai posti disponibili.

"L'obbiettivo - ha detto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora- è quello di ospitare centinaia di nuovi posti bici in tutta Genova, venire incontro alle esigenze di ciclisti e cicloturisti e promuovere un modo alternativo e più sostenibile di muoversi, sia dal punto di vista ambientale che della salute".

"L'inaugurazione dei bike parking "Casa della Bicicletta"- ha detto l'assessore Mauro Avvenente- rappresenta un importante passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile e nella lotta alla criminalità organizzata. La riqualificazione di locali precedentemente in mano alla mafia è un segno tangibile del cambiamento positivo che sta avvenendo nella nostra città".

