Piciocchi, spazi commerciali waterfront minori di quelli del Pd

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Sulle critiche del Pd sui futuri insediamenti commerciali nel Waterfront di Levante, interviene il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.

"La superficie commerciale è stata individuata attraverso il Piano urbanistico operativo approvato nel 2019 entro i limiti stabiliti dal Piano urbanistico comunale varato dal sindaco Doria e dall'allora assessore Bernini nel 2015. Il Puo ha avuto il merito, rispetto alle più vaste superfici assentite dallo strumento urbanistico generale voluto dalla giunta Doria, di limitare il commercio a spazi più ridotti e ad alcuni temi, legati prevalentemente allo sport e alla nautica da diporto. A riprova di ciò, basti dire che, a fronte dei 56.000 mq di superfici commerciali assentibili in base al PUC, ne sono stati previsti e autorizzati 15.000", spiega Piciocchi, sottolineando che "i numeri relativi alle superfici degli insediamenti commerciali forniti dal Pd sono fantasiosi: non esistono 50.000 mq di superficie commerciale" e l'attacco "è strumentale". Il provvedimento di autorizzazione preventiva rilasciato nel 2020 da Regione Liguria prevede una superficie di 15.000 mq vincolata ai temi descritti, dice Piciocchi "Vogliamo sottolineare che il Waterfront di Levante sarà un potente attrattore per la città che, grazie a interventi pubblici come questi, vuole essere città innovativa che sa trasformarsi, moderna, attenta ai temi ambientali: una grande città internazionale, capace di generare investimenti importanti e in grado di catalizzare numerosi turisti. La capacità di attrazione del Waterfront (promenades pubbliche sul mare, architettura, nuovi concetti di vita, parchi pubblici, palasport, fiera, diporto ecc.) dovrà permettere di irrorare di nuova utenza anche il centro cittadino: anche questo è l'obiettivo su cui ci vogliamo misurare. Si comprende che questo obiettivo risulti distonico a chi si vantava di guidare la città verso la decrescita felice», conclude Piciocchi (ANSA).