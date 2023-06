Crosetto, con Fincantieri e Rina progetto per Arsenale futuro

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 GIU - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato oggi alla Spezia un piano di rilancio per l'arsenale militare marittimo della Spezia, sempre più aperto all'industria privata. "Questo arsenale nasce 154 anni fa per l'intuizione di un grande italiano come Cavour - ha detto il ministro -. Il posto che abbiamo avuto sul mare nel passato vogliamo averlo sempre di più in futuro. Questo luogo oggi non è più quello che è stato, ma lo dovrà diventare di nuovo. Per questo, con Fincantieri e Rina, stiamo predisponendo un progetto per creare l'arsenale del futuro, che sia un luogo a cui guardi non solo l'Italia ma il mondo".

L'annuncio è stato fatto nel corso dell'inaugurazione di Seafuture, fiera internazionale delle tecnologie marine legate alla difesa e alla sicurezza che si tiene proprio all'interno della base navale. "Sono qui per lanciare un messaggio di rinnovamento di questo luogo che non sarà patrimonio solo della Spezia o della Liguria, ma di tutto il nostro Paese. Sarà la punta di diamante dell'industria, delle forze armate, della ricerca e della Marina. Una vetrina per l'Italia come è oggi il Vespucci, pronto a partire per il giro del mondo". Il ministro ha poi fatto riferimento al Polo nazionale della subacquea, che sorgerà ufficialmente alla Spezia, all'ex Mariperman, nei prossimi giorni. "Nei prossimi decenni - ha detto - sarà il mondo subacqueo a porci la sfida della sicurezza. Oggi il mondo sta vivendo anni meno sicuri di quelli scorsi". (ANSA).