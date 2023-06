Cadavere sulla battigia a Bordighera, indagini in corso

(ANSA) - BORDIGHERA, 04 GIU - Il corpo di uno straniero, in stato di decomposizione, della presunta età di 30-40 anni, è stato trovato, verso le 6, sulla battigia di una spiaggia situata sul lungomare Argentina, a Bordighera. Si tratterebbe di un migrante, probabilmente africano, che è annegato in circostanze da chiarire. Dove sia avvenuta la tragedia, tuttavia, non è ancora possibile stabilirlo.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, che procede nelle indagini e i carabinieri.

Da una prima perizia medico legale, la salma non presenterebbe traumi particolari. Si sa soltanto che il decesso risale a due o tre giorni fa e soltanto l'autopsia potrà svelare qualche particolare in più.

Al momento la vittima, che era vestita, non è stata ancora identificata. La corrente potrebbe aver trasportato il corpo sulla spiaggia. (ANSA).