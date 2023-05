Tar blocca lavori costruzione antenna 5G a Sanremo

Il Tar della Liguria ha emesso un provvedimento di sospensiva in merito ai lavori di realizzazione di un ripetitore 5G a Coldirodi di Sanremo e il Comune, di conseguenza, ha emanato un'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori. Il ricorso è stato presentato da un gruppo di abitanti che chiede l'annullamento degli atti autorizzativi.

"Vogliono realizzare il ripetitore all'interno di un deposito edile situato in un terreno privato - spiega il consigliere comunale di minoranza a Sanremo, Roberto Rizzo (M5s), che sta portando avanti al battaglia contro il 5G -. Lo abbiamo scoperto, per caso, poche settimane fa, anche perché il cantiere non è ben visibile". Gli abitanti contestano la scelta di autorizzare la costruzione di un'antenna, a poche decine di metri da un altro ripetitore. (ANSA).