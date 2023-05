Reumatologia pediatrica del Gaslini centro di eccellenza europea

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Riconoscimento europeo per la Reumatologia dell'Istituto Gaslini. Il reparto è stato infatti indicato come centro di eccellenza continentale dall'Eular, la società europea di reumatologia che rappresenta le società scientifiche di reumatologia di tutte le nazioni europee.

La nomina si terrà a Milano dove è in corso sino al 3 giugno il 23° congresso dell'Eular un evento che raccoglie oltre 10.000 delegati provenienti da tutto il mondo. Nell'occasione verrà annunciata la conferma della reumatologia dell'istituto come centro di eccellenza europea nell'ambito della reumatologia pediatrica per il quinquennio 2023-28. Per il Gaslini si tratta di una conferma: dal 2008 infatti il riconoscimento è stato assegnato in tre occasioni.

"Il nostro Irccs è l'unico centro pediatrico riconosciuto dall'Eular in Italia: un successo che si conferma nel tempo - ha dichiarato il direttore generale Renato Botti - e rappresenta una garanzia di alta qualità sia clinica sia scientifica del Gaslini come ospedale pediatrico, e in particolare dell'unità operativa reumatologia e malattie autoinfiammatorie, diretta dal dottor Marco Gattorno".

La designazione di Centro di eccellenza si ottiene, attraverso una procedura estremamente rigorosa e selettiva, sulla base del volume e della qualità della produzione scientifica.

Sono appena 23 in Europa i centri di eccellenza e il Gaslini per anni è stato l'unico in Italia ma recentemente è stato affiancato dalla reumatologia dell'adulto di Padova. Mentre a livello pediatrico l'istituto genovese è stato l'unico centro di eccellenza in Europa per la reumatologia pediatrica e soltanto ultimamente se ne è aggiunto un secondo, il centro olandese di Utrecht.

"Oltre il 90% dei pazienti con malattie reumatiche ricoverati presso di noi proviene da fuori regione e da altri paesi d'Europa - ha detto Marco Gattorno, direttore dell'unità operativa reumatologia e malattie autoinfiammatorie -. Sono particolarmente orgoglioso della conferma di questo riconoscimento, che rappresenta un chiaro segno di continuità della qualità della assistenza e della ricerca del nostro gruppo nel corso degli anni". (ANSA).