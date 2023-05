Operaio 30enne cade da una scala in un cantiere, è grave

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Infortunio sul lavoro questa mattina a Bolzaneto, in via Campoligure. Un operaio di 30 anni è caduto da una scala, in un cantiere, per cause ancora da chiarire.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino per un trauma spinale. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell'ufficio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3 per capire cosa sia successo.

Si tratta dell'ennesimo infortunio sul lavoro: uno degli ultimi è dello scorso 5 maggio quando un muratore è caduto dal ponteggio che stava smontando, dietro via Caffaro. (ANSA).