Restaurata la sala Barabino di villa Centurione del Monastero

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Terminatie a Sampierdarena i lavori di consolidamento e restauro della volta affrescata della Sala Barabino al piano nobile di Villa Centurione del Monastero, che ospita le classi dell'Istituto Scolastico del quartiere. Il cantiere, a cura della struttura tecnica del Comune di Genova, è stato suddiviso in varie fasi. Gli interventi hanno visto prima il consolidamento strutturale della volta in canniccio, poi il risanamento della struttura lignea della volta e infine il restauro dell'affresco, opera dell'artista genovese Bernardo Castello (1557 - 1629). Restaurati anche i due lampadari in vetro di Murano del primo Novecento.

L'Istituto Comprensivo di Sampierdarena è così rientrato in possesso della Sala Barabino, il salone principale di Villa Centurione del Monastero che sarà rimesso a disposizione della direzione scolastica, del corpo insegnante, del personale e degli studenti. «Questi lavori li abbiamo fortemente voluti per riportare all'antico splendore la volta della Sala Barabino - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi -un'opera d'arte che è di nuovo possibile ammirare in tutta la sua bellezza. L'intervento è un'altra testimonianza dell'attenzione che la nostra amministrazione sta dando e vuole continuare a dare al tessuto storico, urbanistico e culturale di Sampierdarena». (ANSA).