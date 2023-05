Contro il sovraffollamento a Portofino cartelli con zone rosse

(ANSA) - PORTOFINO, 28 MAG - Hanno fatto la loro comparsa nelle vie di Portofino i nuovi cartelli che riportano l'istituzione di due zone rosse e il divieto di assembramento all'interno di queste. Il provvedimento, varato circa un mese fa con un'ordinanza dal sindaco Matteo Viacava, è stato pensato per consentire il deflusso delle persone, turisti soprattutto, in quelle aree del paese dove la concentrazione di pedoni è molto alta. Le aree rosse sono il tratto di Molo tra l'imbarco e sbarco dei traghetti e la Piazzetta e il cosiddetto Isolotto, uno dei punti prediletti dai turisti per scattare una foto ricordo con alle spalle Portofino.

Un altro provvedimento, che entra in vigore ogni estate, riguarda il decoro cittadino: niente passeggiate in costume da bagno, a torso nudo o scalzi, niente bivacchi con vettovaglie a occupare panchine, scale portici o comunque le aree pubbliche e niente pennichelle en plein air. L'obiettivo fondamentale, in questo caso, non è la sicurezza ma "la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale" è scritto nel testo dell'ordinanza.

