Bucci, su Ansaldo Energia abbiamo fatto il nostro lavoro, ora c'è da vendere le turbine

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Alla fine del consiglio comunale monotematico su Ansaldo Energia, che ha visto l'approvazione di un documento unitario a sostegno dei lavoratori di Ansaldo Energia e dello sviluppo dell'azienda, la soddisfazione del sindaco Marco Bucci: "Credo che il Consiglio abbia scritto una bella pagina - ha commentato - abbiamo dimostrato che è possibile remare tutti dalla stessa parte senza scontrarsi su dettagli, penso che la città debba impegnarsi tutta per il lavoro, oltre che la qualità di vita, e questo è un tema su cui nessuno può dire di avere l'esclusiva".

Il sindaco ha fatto un riferimento alle polemiche delle settimane passate, e alle accuse del centrosinistra di non essere stato abbastanza dalla parte dei lavoratori: "Abbiamo partecipato attivamente alle riunioni che poi hanno portato alla ricapitalizzazione, non credo di meritare queste accuse". Poi è entrato nel merito della crisi industriale: "Quello che voglio sottolineare è che è vero che c'è stata la ricapitalizzazione ma quella non garantisce il futuro dell'azienda, quello è garantito dal piano industriale e noi, come istituzioni, dobbiamo essere di stimolo al management affinché lo faccia e lo rispetti. Dal nucleare potrebbero venire delle buone cose ma adesso bisogna tornare a vendere le turbine, altrimenti saremo al punto di prima", ha concluso. (ANSA).