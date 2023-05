Carro, il paese senza medico ha il sindaco con il 90% dei voti

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 MAG - Plebiscito con il 90,04% dei voti per Ezio Firenze, neo sindaco del Comune di Carro, piccolo territorio montano dell'Alta Val di Vara in provincia della Spezia. Alla prima esperienza politica, il 68enne ex tecnico di Enel Distribuzione e presidente della società sportiva Asd Lavagna 90, ha fatto il pieno con la sua lista civica "Il paese che vogliamo". Firenze ha conquistato 244 dei 271 voti utili espressi dai suoi concittadini nelle sole due sezioni del comune, Carro paese e Castello. Una vittoria schiacciante: il secondo, il centrista Loriano Isolabella, si è fermato a 21.

L'amministrazione nasce nel segno della continuità, visto che in lista con Firenze c'era anche Antonio Solari, che negli ultimi 15 anni ha indossato la fascia tricolore. Carro nei libri di storia è ricordata soprattutto per aver dato i natali alla famiglia di Nicolò Paganini, poi trasferitasi a Genova, tanto che il Pnrr ha destinato qui 1,6 milioni proprio per tenere viva la memoria paganiniana. "Tra i progetti più importanti ci sono quelli relativi alla viabilità, all'acquedotto e al Festival Paganiniano - ha detto Firenze -. Ma forse il primo problema da affrontare è la carenza di personale per l'ente. I residenti sono anche preoccupati per la sanità, visto che l'unico medico della zona è andato in pensione". (ANSA).