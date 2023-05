'Cercasi sindaco' in 23 Comuni liguri

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Sono 23 i Comuni liguri che con il voto di domani e lunedi eleggono il proprio sindaco e i consigli. Si vota dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 il secondo. Alle 16 sono stati insediati i seggi. Nell'area della Città metropolitana urne aperte a Camogli, Montoggio e Sestri Levante. In provincia di Savona si vota a Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

Nell'Imperiese tocca a Imperia, Aurigo, Bordighera, Cosio, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora, Vallecrosia e Ventimiglia, mentre in provincia della Spezia consultazioni a Carro, Maissana, Portovenere, Sarzana.

Sono 4 i Comuni con più di 15mila residenti dopo è possibile il ballottaggio con un secondo turno se un candidato non dovesse superare il 50% dei consensi al primo turno: Imperia (unico capoluogo di Provincia), Ventimiglia, Sarzana e Sestri Levante.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio.

Centrodestra cerca conferme, Pd e M5s divisi Cerca conferme il centrodestra in Liguria. Il dato politico è rappresentato dalla mancata alleanza Pd-M5s, con i grillini che corrono con candidati autonomi a Imperia, Sarzana e Ventimiglia, mentre a Sestri Levante si sono dispersi su più candidati. La curiosità è che a Sestri Levante ci sono due candidati di centrodestra: il giornalista Diego Pistacchi sostenuto dalle segreterie dei partiti (Lista Toti, Udc, FI, FdI, Lega) e l'ingegnere Francesco Solinas sostenuto da chi in Lega e Fi non ha gradito la candidatura di Pistacchi.

La sfida più attesa è quella di Imperia dove il sindaco uscente, l'ex ministro Claudio Scajola dovrà vedersela soprattutto con Ivan Bracco (centrosinistra), vicecommissario di Polizia che dal 2010 ha indagato su Scajola per sei diverse inchieste. Gli altri candidati sono il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano (Imperia senza padroni), Stefano Semeria (M5s), Enrico Lauretti (Lista Società Aperta).

A Ventimiglia la corsa sarà tra il candidato del centrodestra Di Muro (Lega) e Gabriele Sismondini (Pd e liste civiche). Altri candidati: l'ex sindaco Scullino, indipendente, Maria Spinosi ( M5s appoggiata da Sinistra Italiana, Verdi e lista civica).

A Sestri Levante è sfida tra Marcello Massucco (Pd, Iv, liste civiche e parte del M5s) e due esponenti del centrodestra: Diego Pistacchi e Francesco Solinas. Il primo sostenuto dalle segreterie dei partiti, il secondo da parte di Fi e Lega, che non hanno gradito la scelta di Pistacchi, e liste civiche. Infine a Sarzana punta al bis la sindaca Cristina Ponzanelli (centrodestra) che dovrà vedersela soprattutto con l'ex sindaco Renzo Guccinelli (Pd) (ANSA).