Ventimiglia, Sismondini e le larghe intese contro Di Muro

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 12 MAG - "La nostra coalizione è fatta da liste civiche di centro, con persone che arrivano anche dal centrodestra e con il Partito Democratico. La campagna elettorale è stata molto faticosa, ma anche bella. Abbiamo conosciuto tantissime persone, incontrato moltissime società sportive e comitati di quartiere". A parlare è Gabriele Sismondini, ex consigliere comunale di minoranza durante la Giunta del sindaco Gaetano Scullino. Sismondini, appoggiato da quattro liste - Ventimiglia Riparte, Sismondini Sindaco, Partito Democratico e Ventimiglia in Movimento - è il diretto avversario di Flavio Di Muro (Lega), il candidato del centrodestra. Quella di Sismondini, dunque, è una coalizione civica di larghe intese, che ingloba anche esponenti di centrodestra; non la sinistra, però, che ha preferito confluire nella lista civica Ventimiglia Progressista, con candidato sindaco l'avvocato Maria Spinosi del Movimento 5 Stelle, appoggiata anche da Verdi e Sinistra Italiana. "Ci sono stati otto confronti pubblici tra candidati sindaco - prosegue Sismondini - durante i quali abbiamo tirato fuori i temi che ci stavano più a cuore, cercando di presentare in maniera completa il nostro programma. Il mio slogan è 'Siamo Ventimiglia'. Il pezzo forte su cui abbiamo incentrato la campagna elettorale è che ci presentiamo con una coalizione unita, seria, che promette solo impegno per i cittadini, sempre con fare sincero e senza demagogia". (ANSA).