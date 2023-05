Siccità: Liguria presenta piano interventi da 800 milioni

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Ammonta a circa 800 milioni di euro il valore complessivo degli interventi strutturali contenuti nel documento predisposto da Regione Liguria, firmato dal presidente della Regione e inviato alla Cabina di Regia nazionale istituita dal Governo e gestita dal Mit per far fronte agli effetti della prolungata siccità nel Paese. Il documento è frutto del confronto tra Regione Liguria e tutti i portatori di interesse che si occupano in ambito pubblico della gestione delle risorse idriche spiega una nota.

In particolare, gli Ato, gli Ambiti territoriali ottimali che gestiscono la rete idrica sul territorio, hanno presentato progetti per oltre 735 milioni di euro in relazione ad opere strutturali in fase avanzata di progettazione. I risultati di questa ricognizione sono stati quindi inviati a Roma per essere vagliati dalla Cabina di regia, coordinata dal ministro per le Infrastrutture e i Trasporti in attesa della convocazione attesa nelle prossime settimane.

"Dopo l'avvio da parte del Governo del confronto con tutti i territori per la realizzazione di interventi strutturali di medio e lungo periodo - spiega il presidente della Regione Liguria - abbiamo da subito lavorato per rispettare la scadenza odierna indicata dal Mit, presentando un importante pacchetto complessivo di interventi strutturali che valgono circa 800 milioni di euro. Di queste opere, la parte più consistente, per oltre 735 milioni di euro riguarda progettualità predisposte dalle Province e dalla Città Metropolitana a cui fa capo la gestione del servizio idrico integrato attraverso gli Ambiti territoriali di competenza. A queste, si aggiungono altre richieste di intervento a prevalente interesse pubblico presentate principalmente da consorzi agricoli e comuni salvaguardati, ovvero fuori dagli Ambiti, con gestione diretta degli acquedotti". (ANSA).