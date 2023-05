Geografia e ambiente, convegno internazionale a Genova

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Che valore ha la natura? Che significato diamo al rapporto con l'ambiente, quando ci dichiariamo ambientalisti? E quale rapporto con l'ambiente viene veicolato dalla cultura visuale? Una risposta arriverà da geografe e geografi italiani riuniti a Genova dall'11 al 13 maggio per il convegno internazionale di presentazione dei lavori del 'Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale' (Prin 2017) "Greening the visual: an environmental atlas of Italian landscapes". Al progetto, lanciato dalle Università di Milano Bicocca, Milano Iulm e Roma Tor Vergata, hanno partecipato 25 tra ricercatrici e ricercatori, al fine di indagare e analizzare il discorso sull'ambiente veicolato dalla rappresentazione dei paesaggi italiani nella cultura visuale.

All'evento, accolto e sostenuto dal sindaco Marco Bucci e dall'Università di Genova, inserito nel programma nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile, partecipano studiosi e specialisti provenienti da vari atenei italiani e dalle Università di Ginevra, Nottingham e Perpignan.

"Si tratta - spiegano gli organizzatori - di un grande lavoro costruito grazie a tre anni di studi e di ricerche, venti archivi consultati e molteplici pubblicazioni open source (liberamente scaricabili dal sito greenatlas.cloud), 250 punti evidenziati nel Green Atlas, l'atlante online realizzato con materiali analogici, audiovisuali, digitali, fotografici e in pellicola". Il progetto ha finanziato la realizzazione di 9 produzioni filmiche-documentarie di circa 40 minuti ciascuna (sintesi di oltre 60 ore di girato), "con geografi e geografe sguinzagliati per raccogliere dati, approfondimenti, brevi narrazioni e interviste a oltre 200 persone nel corso di venti missioni esplorative sul territorio nazionale". (ANSA).