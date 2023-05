Semplici: Abbiamo dimostrato che abbiamo qualità per salvarci

(ANSA) - BERGAMO, 03 MAG - "Abbiamo concesso poco all'Atalanta, tranne nelle respinte sulle palle inattive, ma abbiamo dimostrato di avere le qualità per salvarci". Leonardo Semplici non abbassa le chances di permanenza nella massima serie al suo Spezia battuto a Bergamo: "La reazione sotto di due gol significa che la squadra c'è e ci crede. C'è rammarico, anche perché Verde e Shomurudov alla fine potevano fare male".

Il tecnico dei liguri, in vista di Cremona e per le successive quattro partite, punta ad avere una rosa più larga: "Mi auguro di recuperare Zurkowski oltre a Nzola, ma chi ha giocato ha dimostrato di crederci dando un messaggio a chi ci segue. Ci crediamo. Ho dovuto fare cambi levando i diffidati a parte Gyasi per salvaguardare il prosieguo del campionato. Ai ragazzi ho fatto gli applausi, anche se uscire a mani vuote non fa piacere". Sull'autore del temporaneo vantaggio: "Sono contento per Manu, è un capitano esemplare che nonostante la diffida è stato molto attento, ha fatto un bel gol su una bellissima azione. Rappresenta al meglio la mentalità di un gruppo che ha delle qualità e ci crede nonostante le assenze", sottolinea Semplici. Che sperava in qualcosa di più dall'incrocio con l'Europa al Gewiss Stadium: "Sulle seconde palle bisognava essere più cattivi e reattivi, specie sul terzo gol bisognava uscire con più veemenza. L'Atalanta lavora in modo eccellente da anni con giocatori di qualità e fisicità. Non mi sorprende il suo valore, mi ha sorpreso che i miei abbiano tenuto botta fino al novantacinquesimo". Infine, sui rimpianti per la traversa di Verde: "Va centellinato, specie nelle settimane con tre partite.

La sua entrata avrebbe potuto essere determinante come con la Sampdoria: è uno che può cambiare le partite". (ANSA).