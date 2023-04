I nuovi treni regionali potranno arrivare a Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Il primo giugno, una volta avuto l'assenso tecnico da parte di Sncf, partiranno i lavori per l'adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia, intervento da 4,5 milioni, che avverrà in 36 mesi. Ciò permetterà di far arrivare anche i treni di nuova generazione "L'annuncio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il premio per il grande lavoro svolto in questi anni dalla Regione e in particolare dal mio predecessore Gianni Berrino", dice l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

La stazione di Ventimiglia è alimentata alla tensione di rete francese di 1.500 V cc sino al punto di cambio tensione, ubicato tra Ventimiglia e Bordighera; da quel punto, lato Italia, riprende la tensione italiana di 3.000 volt. Da un punto di vista del trasporto passeggeri, i servizi regionali francesi Sncf non hanno problemi di captazione della linea a 1.500 volt ma i nuovi treni italiani destinati al trasporto regionale sono incompatibili con quella alimentazione. (ANSA).