A Genova la focaccia più lunga mondo, 352 metri

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Ha superato i 352 metri la focaccia genovese più lunga del mondo intavolata a Genova tra migliaia di curiosi. Un'iniziativa organizzata da Msc Crociere con Regione, Comune e Camera di Commercio per festeggiare l'arrivo di Msc Wold Europa, la nave crociera più grande mai arrivata in città.

La maxi focaccia, dal peso di una tonnellata, è stata prodotta da 14 panificatori di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, tra piazza De Ferrari e via XX Settembre, il cuore della città, e servita da allievi degli istituti alberghieri Bergese e Marco Polo. Oltre 16 mila le porzioni distribuite gratuitamente.

"È una focaccia che gareggia in lunghezza con la nave da crociera più lunga mai entrata nel porto di Genova, - sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti - due bei record e soprattutto una bell'inizio di stagione che porterà soddisfazione ai nostri operatori del commercio, del turismo e dell'agroalimentare".

"Non galleggia la nostra focaccia, ma sta bene negli stomaci dei genovesi - commenta il sindaco Marco Bucci - Scherzi a parte è un grande spettacolo e una grande occasione di visibilità per la città". "Chi dice 'Genova' dice 'focaccia' e la manifestazione di oggi è un modo per festeggiare il prodotto gastronomico che, insieme al pesto, ci rappresenta meglio", afferma il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

"Genova è la nostra casa - spiega Leonardo Massa, manager di MSC Crociere per l'Italia - Per questo abbiamo deciso di schierare in questo porto, il principale al mondo per MSC Crociere, l'ammiraglia World Europa, una nave all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, del design e delle caratteristiche ambientali, essendo alimentata a gas naturale liquefatto". Nel 2023 Msc Crociere porterà a Genova un milione di turisti.

La festa ha avuto anche una finalità benefica: i volontari della Caritas diocesana genovese hanno raccolto tra i cittadini fondi per le attività dello Sportello di Accoglienza a favore delle persone senza dimora. La focaccia avanzata sarà donata alle mense della Caritas genovese. (ANSA).