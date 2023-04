Comune Spezia, da domani in esercizio i nuovi filobus

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Sono stati presentati stamani i nuovi filobus acquistati con il bando del Mit 'Trasporto rapido di massa' che entreranno in esercizio domani alla Spezia.

La presentazione ha visto l'intervento tra gli altri del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, e di Francesco Masinelli, ad di Atc Esercizio Spa.

"Accelera il progetto di una città con una mobilità green e sostenibile. Questo proprio anche grazie al bando Mit da quasi 40 milioni di euro, che il Comune della Spezia si è aggiudicato nella passata amministrazione - ha detto Peracchini - L'obiettivo è quello di avere una città servita solo con bus elettrici e fin dall'inizio del mandato abbiamo sempre sostenuto la mobilità green con investimenti importanti, ma sarà una realtà ancora più affermata una volta completato il raddoppio dei parcheggi di interscambio". I nuovi mezzi fanno parte della fornitura di due lotti: 14 filoveicoli da 12 metri e 5 filoveicoli da 18 metri tutti forniti dalla Società Solaris e dotati di motorizzazione completamente elettrica sfruttando la tecnologia Imc (In Motion Charging) infatti durante la marcia sotto la linea elettrica alimentata dalle sottostazioni, questi mezzi sono in grado di ricaricare le batterie per la marcia autonoma. Dopo un periodo di pre-esercizio per le necessarie messe a punto che si sta concludendo in questi giorni, i primi filobus relativi al primo lotto dei 12 metri verranno messi gradualmente in servizio sulle linee 1 Pegazzano - Bragarina e 3 Chiappa - Felettino. In attesa del completamento del progetto complessivo che prevede oltre alla realizzazione del raddoppio dei parcheggi di interscambio (Palasport e Piazza d'Armi) e la realizzazione di una nuova cabina di conversione per ampliare la linea filoviaria e poter mettere in esercizio un maggior numero di filobus (fino a 22 veicoli contemporaneamente contro gli attuali 12) sarà dunque possibile utilizzare da subito questi filoveicoli di ultima generazione. (ANSA).