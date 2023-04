Caso Imperia, cantieri Pnrr in anticipo sul cronoprogramma

(ANSA) - IMPERIA, 04 APR - "Sono 19 su 23 i bandi Pnrr del Comune di Imperia già risultati vincitori per un totale di 48 milioni di contributi". A dichiararlo è il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, già ministro dell'Interno e dello Sviluppo Economico.

"Con orgoglio possiamo dire che a Imperia non abbiamo problemi con il rispetto dei tempi per l'attuazione del Pnrr - spiega il sindaco -. Anzi, siamo in anticipo rispetto al cronoprogramma di massima fissato dai bandi. In alcuni casi finiremo i lavori prima della scadenza stabilita per il solo affidamento". I primi 11 interventi finanziati, relativi alla Missione 5 sulla Rigenerazione Urbana, avevano come scadenza tassativa l'affidamento dei lavori entro luglio 2023, ma in realtà per 8 di questi ci sono già i cantieri in corso e, almeno un paio, saranno conclusi prima dell'estate.

"Il merito - conclude Scajola - è di una macchina comunale, che abbiamo organizzato per tempo in maniera efficiente, con un delegato per ogni progetto, tecnici assegnati a seguire l'iter di singoli interventi e focus continui sull'avanzamento dei lavori".

I progetti riguardano principalmente il recupero di ex aree industriali dismesse, la realizzazione di impianti sportivi, la riqualificazione di strutture culturali, la creazione di spazi per la socialità e di infrastrutture per la mobilità sostenibile. (ANSA).