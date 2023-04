Sestri Levante, sigilli allo Yacht Club

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Questa mattina i militari della Locamare Sestri Levante su incarico della Procura di Genova hanno posto i sigilli alla sede dello Yacht Club in piazza Marinai d'Italia. Il sequestro dell' area comprendente la sede ed i servizi del circolo sportivo e degli adiacenti locali adibiti a ristorante e bar è dovuto al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale ipotizzato non appena gli uffici comunali hanno riscontrato il mancato pagamento della concessione per l'anno 2021.

La Guardia di finanza ha poi ravvisato altre situazioni anomale compresa la licenza commerciale del gestore del servizio aperto al pubblico oltre che ai soci. Resta invece in vigore la concessione per gli ormeggi a mare anche se , come ogni anno, si porrà il problema del collaudo del pontile ex Fit Ferrotubi costruito agli inizi del secolo scorso e oggi in precarie condizioni di stabilità. Anche per questa struttura si teme l'inagibilità in vista della stagione estiva a meno di urgenti lavori di manutenzione (ANSA).