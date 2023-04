Porto Spezia, nel 2022 101 milioni di investimenti

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 APR - "Entro il mese di aprile approveremo il bilancio consuntivo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per il 2022, che porterà 101 milioni di investimenti fatti in conto capitale lo scorso anno.

Cioè 20 volte quello che si faceva nel 2019, 60% in più rispetto al 2021". Lo ha detto il presidente dell'Authority con sede alla Spezia Mario Sommariva nel corso di una conferenza dedicata allo sviluppo del turismo.

"Questa cifra è significativa del contributo che il porto dà al territorio in termini di prospettiva, guardando alla prospettiva futura. Infrastrutture, modernizzazione, innovazione energetica e sviluppo guardano a un progetto complessivo di città". Sommariva ha fatto poi riferimento allo sviluppo del nuovo waterfront che porterà "a breve a sottrarre spazio a container per uno spazio urbano, per lo sviluppo delle crociere con il nuovo terminal. Quest'anno avremo più di 700 mila passeggeri, nel 2022 erano 530 mila. Sono numeri che si associano a quanto dà l'attività crocieristica ogni anno alla città, più di 30 milioni di euro, con 1700 posti di lavoro nell'indotto". In attesa della sentenza del tar sul ricorso presentato da una azienda sull'appartamento per la realizzazione del Molo crociere Sommariva non ha dubbi: "non ci spaventa la giustizia amministrativa, supereremo queste difficoltà". Sul tema della sostenibilità "Siamo alla vigilia dell'accordo blue flag con le compagnie per utilizzare carburanti e procedure meno inquinanti". (ANSA).