Racing Force chiude il 2022 con ricavi +26,1%, utile +53,6%

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Ricavi +26,1% a 58,9 milioni, un utile netto di 7,6 milioni in crescita del 53,6% e un'Ebitda adjusted a 11,7 milioni (+30,5%). Il progetto di bilancio di esercizio del 2022 approvato dal cda di Racing Force spa, azienda genovese specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e Paris segna una crescita che trova conferma anche nei primi mesi due del 2023 che hanno mantenuto un aumento a doppia cifra delle vendite. "Il perdurare delle tensioni geopolitiche e le forti tensioni inflazionistiche e sulla supply chain, hanno complicato non di poco la gestione - commenta Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force group -. In questo difficile contesto il gruppo ha completato un 2022 con risultati fortemente positivi, trainati da una crescita sostanziale e da una marginalità ancora in espansione, oltre che da una forte struttura patrimoniale e finanziaria, ulteriormente rafforzata dall'aumento di capitale completato con successo nel gennaio 2023". L'aumento di capitale servirà a supportare la crescita e il programma di diversificazione del gruppo. Il cda ha proposto all'assemblea di destinare 2.312.928 dell'utile a dividendi da distribuire in misura di 0,09 euro per azione.

(ANSA).