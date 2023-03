Spezia, Bastoni e Holm in gruppo, Maldini in dubbio

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 MAR - Lo Spezia recupera Simone Bastoni in vista della partita contro la Salernitana, ma deve fare i conti con il dubbio Maldini. L'attaccante milanista non ha infatti partecipato all'amichevole contro il Monaco della scorsa settimana e anche oggi si è allenato a parte assieme a Reca, alle prese con un problema muscolare. La scelta in attacco rischia di essere limitata per Semplici, che non avrà Nzola squalificato, ma già rientrato dalla nazionale angolana, e che ritroverà Shomurodov solo venerdì di ritorno dall'Uzbekistan.

Buone notizie invece da Holm, che oggi è tornato con il gruppo dopo diverse settimane di assenza.

Giovedì pomeriggio una parte dell'allenamento allo stadio Picco sarà a porte aperte per accogliere l'abbraccio dei tifosi.

Settore ospiti già esaurito per lo scontro salvezza di domenica.

In caso di vittoria, i bianchi affiancherebbero la Salernitana in classifica facendo un altro passo verso una salvezza che significherebbe disputare il quarto campionato di fila in serie A.