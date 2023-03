Rapinò e ferì turisti in centro Genova, arrestato

Ha aggredito e ferito una coppia di turisti in visita a Genova per San Valentino per rubare pochi spiccioli. Il presunto rapinatore, un marocchino di 26 anni, è stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile. L'aggressione è andata in scena la sera del 13 febbraio mentre marito e moglie, friulani, stavano rientrando in albergo in via Caffaro, in pieno centro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo è stato aggredito alle spalle, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni. La vittima è stata soccorsa e ha riportato una frattura al braccio e al gomito. Dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli inquirenti hanno rintracciato il marocchino alla stazione Principe, dopo pochi giorni dal fatto. (ANSA).