Le barche d'epoca al Marina Genova con Classic Boat show

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Ci sarà Barbara, yawl bermudiano lungo 18 metri che quest'anno compie cento anni, insieme con l'ancora più antico Tirrenia II, ketch del 1914. E fra le altre "regine" ci sarà pure Pandora, goletta a gabbiole, lunga 29 metri, replica in legno di un'antico postale dell'Ottocento, che è stata utilizzata anche come set galleggiante per film e produzioni televisive fra cui "I leoni di Sicilia" ed "Elisa di Rivombrosa", e ancora, il primo "Moro di Venezia" del 1976. La nautica d'epoca sbarcherà al Marina Genova per tre giorni, dal 19 al 21 maggio con la prima edizione del Classic Boat show in cui saranno esposte imbarcazioni a vela e a motore, disponibili per visite, vendita e noleggio. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con la quindicesima edizione di Yacht & garden, mostra mercato di fiori e piante mediterranee e ci saranno anche artisti, pittori e artigiani legati al mondo della marineria tradizionale. Inoltre a bordo di "Creuza de ma", replica lunga 12 metri di un'antica lancia a remi a vela del Settecento ispiratrice di un programma educativo nato nel 1984, si svolgerà la Kinder Boat, per insegnare nodi e manovre marinaresche.

(ANSA).