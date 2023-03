A 95 anni partecipa a Vivicittà alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 MAR - Si svolgerà nel cuore della città ottocentesca la Vivicittà della Spezia con l'obiettivo di abbattere il muro dei duemila partecipanti. Partenza alle 10.30 domenica 2 aprile da Piazza Brin e circuito che si snoda lungo Corso Cavour e poi Via Chiodo per "un appuntamento storico, un momento di festa che rinnova i valori dello sport e dello stare assieme tra generazioni", ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini.

Dieci chilometri per la competizione agonistica, in cui verranno premiati i primi dieci arrivati di ogni sesso, e quattro per la passeggiata ludico-motoria dedicata ai gruppi amatoriali. "E' sempre bello vedere le persone riappropriarsi delle vite cittadine, la pandemia ha fatto scoprire a molti la possibilità di fare sport in città - ha detto Diana Battistini, presidente del Comitato Uisp della Spezia -. Abbiamo scelto di dipingere la corsa con i colori della pace, speriamo di vedere tanti bambini per mettere un semino". Il sottotitolo di questa edizione è "La corsa dei diritti" in cui "i cuori dei partecipanti saranno tesi a chi soffre i lutti della guerra", ha detto l'assessore allo sport Marco Frascatore.

Il più giovane iscritto al momento è un bimbo di 7 mesi; la più anziana ha appena compiuto 95 anni e partecipa da anni. Ci saranno anche i migranti della Cittadella della Pace Caritas e un gruppo del centro di riabilitazione Don Gnocchi. Lo Spezia Calcio ha messo in palio sei magliette da gioco per i gruppi scolastici più numerosi. Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione Tive6, che porta avanti il progetto "Hertz to Heart" per coprire anche le frazioni della città di defibrillatori pubblici. (ANSA).