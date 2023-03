TavoleDoc Liguria, in guida eccellenze 13 nuovi ristoranti

Tredici nuovi ingressi di altrettanti ristoranti e, per la prima volta, uno spazio dedicato ai produttori locali: è stata presentata oggi la quarta edizione di TavoleDoc Liguria (ed. Multiverso), l'unica guida regionale che pone al centro i migliori ristoranti da Ponente a Levante, costituendo un vero e proprio Tavolo delle Eccellenze.

Numeri importanti: 54 ristoranti aderenti, 33 produttori e 45 perfetti abbinamenti che accompagnano le ricette di ciascuno chef. Anche questa edizione si avvale del Patrocinio della Regione Liguria e si apre con l'introduzione del presidente Giovanni Toti: "Il 2023 si annuncia davvero come il primo anno in cui vedremo all'opera quella nuova normalità che tanto a lungo abbiamo atteso durante la pandemia - scrive Toti -. In questo 'nuovo' tempo, ogni regione deve fare tesoro delle sue qualità più determinanti per progettare un inedito futuro che rappresenti un'opportunità di sviluppo e attrattività. Ben venga quindi questa nuova edizione di TavoleDoc Liguria, che ci aiuta a fare il punto su quell'eccellenza che punta sullo straordinario patrimonio di gusti, sapori e di essenze che sono motivo di orgoglio per la nostra terra". TavoleDoc Liguria si è rinnovata anche grazie alla nuova copertina che suggerisce la ricchezza della sua proposta: dal mare alla collina, passando per i centri abitati e per i vigneti che decorano i sontuosi paesaggi, il focus è sulla grande varietà che il terreno ha da offrire. Con la registrazione del marchio TavoleDoc, la guida intende proseguire la sua missione proteggendo la sua identità e tutti coloro che la animano.

Il direttore editoriale Elio Ghisalberti ha portato la sua testimonianza. Il segretario di Cna Genova Barbara Banchero alla luce dell'intesa nata con TavoleDoc ha annunciato il prossimo evento Cucina Liguria per la promozione dell'intera filiera della cucina regionale, sottolineando come "ristoranti, cantine e produttori siano a tutti gli effetti imprese il cui valore va preservato, perché punti di riferimento per l'economia e di attrazione per il turismo". (ANSA).