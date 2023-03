Liguria, in 4 anni persi 200 sportelli Poste Italiane

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Negli ultimi quattro anni gli sportelli di Poste in Liguria sono passati da un migliaio a poco meno di 800 mentre dall'altro nelle ultime settimane nove uffici postali cittadini e provinciali della regione sono stati oggetto di riapertura nell'assetto originario, razionalizzati negli ultimi anni a causa della pandemia da Covid-19: questo parziale ripristino della rete, l'ennesimo dopo quelli espletati durante il 2022, sta inasprendo ulteriormente una situazione già critica sul piano dell'organico e degli sportelli attivi". spiega Matteo Scaruffi, segretario generale di SLP Liguria, il sindacato dei lavoratori delle poste della Cisl. "Con il recente ingresso nel mercato di luce e gas attraverso Poste Energia e l'avvio del progetto Polis-Casa dei Servizi siamo fortemente preoccupati per il numero sempre più esiguo di dipendenti che quotidianamente svolgono con dedizione il proprio compito, con una sempre più evidente desertificazione degli sportelli aperti: l'ultima manovra di politiche attive porterà nei prossimi mesi 15 tra sportellizzazioni da recapito e trasformazioni a full time in tutta la regione, cifre decisamente insufficienti", conclude Scaruffi. (ANSA).