Attacco hacker a distributori Imperia, sigarette a 10 cent

(ANSA) - IMPERIA, 26 MAR - "Alcuni colleghi si sono trovati ad pacchetti a 10 centesimi ciascuno. Per fortuna, siamo riusciti a intervenire per tempo e a spegnere i terminali dei distributori automatici di sigarette. All'inizio devo dire che c'è stato un po' di panico". Lo ha detto Simone Nicola, presidente della Federazione Tabaccai di Imperia, che interviene sull'attacco hacker di ieri sera ai distributori automatici di una società del settore, da parte di pirati informatici di probabile frangia anarchica. "Fuori Alfredo dal 41 bis" è infatti la scritta comparsa sui monitor a chi cercava di effettuare un acquisto.

"Riteniamo che l'attacco sia stato compiuto alla chiusura dei negozi, verso le 19.30-20 - aggiunge -. Sono stati alcuni clienti ad avvisarci della possibilità di acquistare i pacchetti a 10 centesimi. Ricordiamo che i distributori sono dotati di telecamera e il cliente che dovesse aver acquistato a quelle condizioni, comunque non fa certo una bella figura". Secondo Nicola è probabile che l'attacco sia stato commesso, durante l'aggiornamento del software, che solitamente avviene in concomitanza col cambio dei prezzi o di altri parametri.

"Saranno stati colpiti una decina di tabaccai - conclude -. Gli altri sono riusciti a spegnere subito. Questa società di distribuzione di sigarette, raccoglie 20% dei tabaccai della provincia di Imperia". (ANSA).