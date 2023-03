Spinosi candidata sindaco a Ventimiglia per M5S

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 25 MAR - "La squadra che mi assiste è formata da persone che non vivono di politica, hanno un mestiere e hanno in mente valori ben precisi: legalità, antifascismo e solidarietà. Noi siamo l'unica lista di centrosinistra". Così l'avvocato Maria Spinosi, 49 anni, candidata sindaco a Ventimiglia per il M5S ha presentato la sua lista, "Ventimiglia progressista". E' composta 16 persone, provenienti in gran parte dal mondo civico, ma anche dallo stesso Movimento 5 Stelle, da Sinistra Italiana ed Europa Verde. Perché vi definite "Unica lista di centrosinistra"? "Perché siamo contro le accozzaglie, di fatto riteniamo che non ci si debba imparentare in coalizioni improbabili". Il riferimento è alla decisione del Pd di Ventimiglia di appoggiare la candidatura a sindaco del moderato e centrista, Gabriele Sismondini, a sua volta appoggiato da un gruppo civico al quale appartengono anche personaggi di destra e centrodestra. Tra le priorità c'è l'immigrazione, che per Spinosi va affrontata in maniera più organica: "Noi siamo per riaprire il campo Roya per accogliere i migranti. Ci è stato detto che non è più fattibile, perché sorge in zona esondabile, ma vorremmo mantenere la stessa ubicazione, fuori dalla zona rossa". Sui punti di accoglienza diffusa, proposti dal prefetto di Imperia, nel corso del recente Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito a Ventimiglia, dichiara: "Sono misure assolutamente insufficienti, rivolte solo a donne e bambini. Qui ci sono persone che hanno chiesto asilo, che vivono sotto i ponti e vogliono solo oltrepassare la frontiera". Alla presentazione è intervenuto anche l'onorevole 5S Roberto Traversi.

Ora sono sei i candidati sindaco. Oltre a Maria Spinosi per il M5S ci sono Flavio Di Muro con il centrodestra, Gabriele Sismondini sostenuto da moderati e centrosinistra, l'ex sindaco Gaetano Scullino con una propria lista, Tiziana Panetta per la Federazione civica e Roberto Parodi con la lista Frontalieri (è segretario dell'associazione Fai) sostenuta da esponenti di circoli nautici (ANSA).