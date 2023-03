Ex Colonia Olivetti Sarzana, via ai lavori di recupero

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Sono iniziati oggi i lavori di recupero e riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella che ha ottenuto il complesso nel maggio 2022 da Arte Genova che ne era proprietaria per circa 2 milioni di euro. L'apertura del resort è prevista prima dell'estate 2025.

È previsto un ampio intervento di riqualificazione, nel pieno rispetto dei vincoli storico-artistici dei 2.942 metri quadrati della struttura originaria e del parco di circa 3 ettari, per un resort di alto livello capace di attirare clientela internazionale. Il progetto prevede 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani con un ristorante panoramico.

È prevista anche la realizzazione di un parcheggio con posti auto pubblici e privati. "Quella di oggi è una data storica per il territorio dell'estremo levante della Liguria - ha detto il governatore Giovanni Toti - Credo che l'avvio di questo cantiere sia una delle cose che mi dà più soddisfazione di questi quasi 8 anni di amministrazione. Era difficile riuscire a sbloccare una situazione complessa come questa e trovare l'imprenditore giusto. Ci siamo riusciti. Credo che sia davvero una operazione immobiliare che supera il valore economico dello stabile che stiamo restituendo al territorio". "Aspettavamo questo momento da oltre quarant'anni - ha detto il sindaco di Sarzana Ponzanelli - Dal degrado, ora potrà diventare la più grande opportunità turistica per il futuro di Marinella da decenni".

"Abbiamo stimato - ha detto Ray Lo Faso dg del Gruppo Bulgarella - un investimento di circa 10 milioni di euro per la riqualificazione. La realizzazione di questo 5 stelle avrà un impatto rilevante sul territorio sia in termini di presenze turistiche che di indotto. Grande spazio verrà dato anche alla figura spesso dimenticata in Italia di Olivetti, imprenditore, pioniere e visionario, la cui figura verrà ricordata nell'indicazione stessa del nome del Resort " Marinella Olivetti ". (ANSA).