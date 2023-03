Auto contro moto a Bolzaneto, giovane gravissimo

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Incidente nel primo pomeriggio in via Pastorino, nel quartiere Bolzaneto. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'auto medica, ed è stato trasportato, intubato, all'ospedale San Martino dove è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, guidati dal commissario Stefano Biggio, la macchina stava girando quando è arrivata la moto e i due mezzi si sono scontrati. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se l'auto, guidata da un ragazzo di 19 anni, abbia girato all'improvviso o senza mettere la freccia. Il conducente e il passeggero non si sono fatti nulla, mentre il centauro è caduto a terra sbattendo la testa. Via Pastorino e via Custo sono rimaste chiuse al traffico per consentire i rilievi. (ANSA).